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РИА Новости

Путин отметил динамичное развитие молодежного форума "Территория смыслов"

Вчера, 12:23
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам, организаторам и гостям всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", отметив его динамичное развитие.
Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу в городе Солнечногорск Московской области.
"Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает всё больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодёжь из многих регионов нашей страны, – тех, кто стремится в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.
Президент также отметил, что программа форума всегда продумана, насыщенна и разнообразна. По его словам, участников форума в этом году также ждут интересные и содержательные мероприятия: лекции и семинары, мастер-классы и дискуссии.
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"Уверен, что вы с пользой и удовольствием проведёте время, получите новый опыт и знания, которые обязательно пригодятся вам в будущем, и, конечно, вдохновитесь удивительной по красоте природой Подмосковья", - подчеркнул Путин.
Глава государства также пожелал участникам форума успехов и плодотворной работы.
Всероссийский форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). В этом году форум впервые проходит в Московской области на базе Мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". До этого четыре года местом проведения была Владимирская область.
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