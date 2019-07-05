Путин отметил динамичное развитие молодежного форума "Территория смыслов"

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам, организаторам и гостям всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", отметив его динамичное развитие.

Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу в городе Солнечногорск Московской области.

"Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает всё больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодёжь из многих регионов нашей страны, – тех, кто стремится в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

Президент также отметил, что программа форума всегда продумана, насыщенна и разнообразна. По его словам, участников форума в этом году также ждут интересные и содержательные мероприятия: лекции и семинары, мастер-классы и дискуссии.

"Уверен, что вы с пользой и удовольствием проведёте время, получите новый опыт и знания, которые обязательно пригодятся вам в будущем, и, конечно, вдохновитесь удивительной по красоте природой Подмосковья", - подчеркнул Путин.

Глава государства также пожелал участникам форума успехов и плодотворной работы.