Сделка по С-400 с Турцией реализуется по плану, заявил Песков

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сделка с Турцией по ЗРК С-400 реализуется по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что поставки комплексов могут начаться в ближайшие дни.

"Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану", - сказал Песков журналистам.

Ранее в пятницу турецкий телеканал Haberturk сообщил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в воскресенье начнут загружать в два грузовых самолета и отправят в Турцию на будущей неделе.