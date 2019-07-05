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РИА Новости

Сделка по С-400 с Турцией реализуется по плану, заявил Песков

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сделка с Турцией по ЗРК С-400 реализуется по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что поставки комплексов могут начаться в ближайшие дни.
"Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану", - сказал Песков журналистам.
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Ранее в пятницу турецкий телеканал Haberturk сообщил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в воскресенье начнут загружать в два грузовых самолета и отправят в Турцию на будущей неделе.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
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С-400 «Триумф»Дмитрий ПесковТурцияРоссияПолитика
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