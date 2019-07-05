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РИА Новости

Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-летием региона

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Алексей ХовановПамятник "Тысячелетие России" архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде
Памятник Тысячелетие России архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде
© РИА Новости / Алексей Хованов
Памятник "Тысячелетие России" архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей и губернатора Новгородской области Андрея Никитина с 75-летием образования региона, подчеркнув, что он по праву славится богатой историей, бесценными духовными святынями и шедеврами древнерусского зодчества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 75-летием образования Новгородской области. Новгородская земля по праву славится богатой историей, бесценными духовными святынями, шедеврами древнерусского зодчества, старинными народными промыслами. И конечно, велик её вклад в становление и развитие российской государственности, формирование традиций гражданственности, патриотизма, ратного дела", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что жители региона искренне любят родной край, с огромным уважением относятся ко многим поколениям земляков, их трудовым и творческим свершениям, а также стремятся успешно решать стоящие перед областью задачи.
"Сегодня в области создаётся благоприятный инвестиционный климат, воплощаются в жизнь востребованные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК, большое внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного наследия края", - отметил глава государства.
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Владимир ПутинНовгородская областьАндрей НикитинОбщество
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