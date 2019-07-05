Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-летием региона

"Поздравляю вас с 75-летием образования Новгородской области. Новгородская земля по праву славится богатой историей, бесценными духовными святынями, шедеврами древнерусского зодчества, старинными народными промыслами. И конечно, велик её вклад в становление и развитие российской государственности, формирование традиций гражданственности, патриотизма, ратного дела", - говорится в телеграмме.