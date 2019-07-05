Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На сайте Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию, опубликованную в твиттере пользователем @nxyxm.
"Если вы видите пляж, океан и небо, камни и звезды, значит, вы художник. Только это не картина. Это нижняя часть автомобильной двери, которой требуется ремонт", — подписал он изображение.
Некоторые пользователи признались, что им потребовалось несколько минут, чтобы найти подвох. Другие же так и не смогли разобраться в увиденном.
"Все мы художники в этот чудесный день", — написал meizer.
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"Вот и узнал, что я — художник, который ни разу за всю жизнь не занимался ничем даже отдаленно напоминающим творчество", — сыронизировал shaktigusain29.
"Я сейчас работаю в гараже и в течение десяти минут могу, наверное, сделать точно такую же фотографию. Но я все равно думал, что это пляж, пока не дочитал описание", — признался DennisS852.
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