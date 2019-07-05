Опубликовано видео наблюдения за американским эсминцем в Черном море

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минобороны опубликовало на своем официальном аккаунте в Twitter видео, на котором вертолет и суда Черноморского флота следят за американским эсминцем "Карни", принимающем участие в учениях НАТО Sea Breeze-2019.
На обнародованном в пятницу ролике продолжительностью около 1,5 минут, снятого с борта вертолета, демонстрируется снятый с различных ракурсов американский эсминец, а затем - российские суда различных типов.
3 июля, 14:18Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.
Как утверждается в сопроводительном комментарии к видео, корабли ЧФ контролируют деятельность кораблей НАТО, участвующих в Sea Breeze в северо-западной части Черного моря.
Учения Sea Breeze-2019 проходят на Украине до 12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. В частности, для участия в учениях в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".