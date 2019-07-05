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РИА Новости

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Как указано в обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за минувший год, метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.
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Алгоритм довольно простой. Сначала в банкомате выбирается операция перевода между физлицами и указывается номер карты получателя. Терминал направляет два авторизационных сообщения: банку-получателю и банку-отправителю. После того как пришли два одобрения, выполняется фактический перевод: увеличивается сумма на карте получателя и удерживается такая же сумма у отправителя.
Однако процедура перевода в банкомате еще не закончена. Устройство запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных, однако следует отказ. После этого сообщение о возврате отправляется обоим банкам. В результате "заморозка" средств снимается, но деньги уже выведены со счета получателя.
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Регулятор советует банкам проверить корректность сценариев работы банкоматов. В частности, сообщение о возврате нужно отправлять только после успешного завершения операции.
Помимо этого, согласие с условиями обслуживания у клиента можно запрашивать до отправки авторизационных сообщений, предложили в ЦБ.
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А где в этой схеме мошенники?
5 июля, 13:20
ДЦДмитрий Цна
7271000
А в чем кидок-то ?
5 июля, 12:57
Случайный Прохожий
7142000
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