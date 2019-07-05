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РИА Новости

Опека защитит детей кассирши, подозреваемой в хищении денег в Башкирии

Вчера, 11:57
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УФА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты органов опеки и мэрия башкирского Салавата готовы защитить интересы детей кассирши, задержанной в Казани по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка по Башкирии Милана Скоробогатова.
Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их местонахождение. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.
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Женщина была задержана полицией в четверг в съемной квартире в Казани. МВД РФ отмечало, что с ней была и ее семья. Правоохранители ведут с задержанной оперативно-следственные действий и устанавливают, где похищенные деньги.
Скоробогатова сообщила РИА Новости, что ситуация с детьми кассирши находится на личном контроле уполномоченного по правам ребёнка в республике Башкортостан.
"Я лично слежу за развитием ситуации. Проведены дополнительные переговоры с главой города Салават и органами опеки. Все службы и специалисты готовы встретить детей и решить все вопросы защиты их интересов", - сказала собеседница агентству, отметив, что "пока мы не извещены о времени прибытия детей, тем не менее, наша готовность не зависит ни от времени суток , ни от дня недели".
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