Опека защитит детей кассирши, подозреваемой в хищении денег в Башкирии

УФА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты органов опеки и мэрия башкирского Салавата готовы защитить интересы детей кассирши, задержанной в Казани по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка по Башкирии Милана Скоробогатова.

Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их местонахождение. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.

Женщина была задержана полицией в четверг в съемной квартире в Казани. МВД РФ отмечало, что с ней была и ее семья. Правоохранители ведут с задержанной оперативно-следственные действий и устанавливают, где похищенные деньги.

Скоробогатова сообщила РИА Новости, что ситуация с детьми кассирши находится на личном контроле уполномоченного по правам ребёнка в республике Башкортостан.