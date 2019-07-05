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РИА Новости

Суд 10 июля рассмотрит жалобу на приговор подруге экс-полковника Захарченко

Вчера, 11:55
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Мосгорсуд 10 июля рассмотрит жалобу на приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная жалоба назначена к рассмотрению на 10 июля", — сказал собеседник агентства.
Дмитрий Захарченко
21 июня, 15:32
Защита экс-полковника Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ
Ранее Останкинский суд Москвы назначил Ларисе Марчуковой три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей. Ее дело заслушано в особом порядке, что предполагает полное признание подсудимой вины без исследования доказательств. Ей вменяли подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка. Обвинение просило назначить ей три года колонии.
Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко. Сестрам Ларисе и Галине Марчуковым вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Дмитрием и Вадимом Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков.
Галина Марчукова ранее получила три года и четыре месяца колонии общего режима. Дмитрий Ерохин приговорен к 8,5 годам колонии, Вадим – к шести годам, Михай за подстрекательство к растрате должна будет отсидеть 3,5 года.
Захарченко и сестры Марчуковы - земляки, все из Миллеровского района Ростовской области.
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Дело полковника ЗахарченкоФСБ РФМосковский городской судМоскваМиллеровский районРостовская областьПроисшествия
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