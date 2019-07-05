Минкультуры прокомментировало ситуацию с пожаром в курганском храме

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Церковь Казанской Божьей Матери в селе Чимеево Курганской области включена в список выявленных объектов культурного наследия, но государственный надзор в ее отношении исполняет не Минкультуры; юридическое лицо, в чьем пользовании находится храм, а также лица, виновные в случившемся, должны быть привлечены к ответственности согласно закону, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры.

Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери. Деревянный храм в честь явления Казанской Иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры, церковь Казанской Божьей Матери являлась выявленным объектом культурного наследия и была включена в соответствующий список в 2005 году. Согласно закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", который предполагает разграничение полномочий по госохране и госнадзору, данный объект находился в ведении органов государственной охраны объектов культурного наследия субъектов РФ.