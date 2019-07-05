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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Минкультуры прокомментировало ситуацию с пожаром в курганском храме

Вчера, 11:55
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре
© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Церковь Казанской Божьей Матери в селе Чимеево Курганской области включена в список выявленных объектов культурного наследия, но государственный надзор в ее отношении исполняет не Минкультуры; юридическое лицо, в чьем пользовании находится храм, а также лица, виновные в случившемся, должны быть привлечены к ответственности согласно закону, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры.
Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери. Деревянный храм в честь явления Казанской Иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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4 июля, 17:02
Максим Фадеев хочет восстановить сгоревший храм в Кургане
Как рассказали в пресс-службе Минкультуры, церковь Казанской Божьей Матери являлась выявленным объектом культурного наследия и была включена в соответствующий список в 2005 году. Согласно закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", который предполагает разграничение полномочий по госохране и госнадзору, данный объект находился в ведении органов государственной охраны объектов культурного наследия субъектов РФ.
"Минкультуры России не располагает полномочиями в отношении выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Вместе с тем отмечаем, что, в соответствии со статьей 47.3 указанного Федерального закона, пользователи выявленных объектов культурного наследия несут ответственность за их надлежащее содержание. Также напомним, что согласно законодательству, лица, виновные в случившемся, в том числе по причине халатного исполнения своих должностных обязанностей, а также юридическое лицо, использовавшее сгоревший выявленный ОКН, должны быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - сказали в министерстве.
Чимеевская икона Божией Матери
3 июля, 18:23
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
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Религия и мировоззрениеМинкультуры РоссииКурганская областьПроисшествия
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