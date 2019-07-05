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РИА Новости

Суд в Воронеже отклонил жалобу Roshen на взыскание 361,5 млн рублей налогов

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Юрий Сорокин / Перейти в фотобанкЛипецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
© РИА Новости / Юрий Сорокин
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Липецкая кондитерская фабрика Roshen. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже оставил без удовлетворения жалобу липецкой кондитерской фабрики корпорации Roshen на решение арбитражного суда Липецкой области, подтвердившего законность доначисления фабрике более 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов за 2012 год, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Липецкий арбитраж в марте отклонил заявление фабрики "Рошен", в котором она просила признать недействительным решение инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам от 30 июня 2015 года. Налоговики тогда обязали фабрику доплатить в бюджет 285,9 миллиона рублей НДС, 26,2 миллиона рублей пени по НДС, а также уплатить штраф в размере 49,4 миллиона рублей. Фабрика "Рошен" подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Липецкой области. Определением девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2019 года жалоба была принята, по ней возбуждено производство.
Магазин корпорации Рошен. Архивное фото
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Судебное разбирательство началось 13 июня и было отложено судьей Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда Татьяной Капишниковой на 10.00 мск 5 июля. В ходе прений представитель "Рошена" сообщил, что его сторона считает решение Липецкого арбитражного суда незаконным и необоснованным. Однако суд с этой позицией не согласился.
"Оставить без удовлетворения", - сказал судья.
Суд первой инстанции, рассматривавший дело почти три с половиной года и назначавший по нему комплексную строительно-техническую и оценочную экспертизу, 18 марта полностью отклонил претензии кондитерской фабрики к ФНС. Суд согласился с доводами налоговиков, выявивших нарушения во взаимоотношениях фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен".
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По мнению ФНС, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене. Кроме того, инспекция установила наличие в цепочке контрагентов фабрики лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, то есть фирм-однодневок. "Документы по строительству кондитерской фабрики … содержат недостоверные сведения, не отражают действительную последовательность, объем и период выполнения работ на объекте", - говорится в решении суда.
Корпорация Roshen решила остановить Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Производство законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики. Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось. Стоимость арестованной недвижимости — почти 1,5 миллиарда рублей.
Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год.
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ЛипецкRoshenПроисшествия
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