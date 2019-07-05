СК: избитая в Ингушетии девочка воспитывалась без оформления опеки

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Избитая в Ингушетии семилетняя девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, сообщается на сайте СК РФ.

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. Решается вопрос о транспортировке девочки специальным бортом МЧС в Москву. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка.

"Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, мать проживает отдельно. Также следователи устанавливают местонахождение отца ребенка", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после избиения ребенка. Сейчас уточняется - это пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).