В Испании погибли два британских туриста

22-летний турист погиб на месте, 21-летний путешественник с многочисленными травмами был доставлен на вертолете в больницу Аликанте, где позже скончался.

С ними был третий гражданин Британии, который не пострадал, но его отправили в больницу для оказания психологической помощи.