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РИА Новости
Туризм

В Испании погибли два британских туриста

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Елена МолчановаИспанский Аликанте
Испанский Аликанте
© РИА Новости / Елена Молчанова
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два британских туриста сорвались со скалы и погибли на популярном испанском курорте недалеко от Коста-Бланки, сообщает Independent.
Отдыхающие фотографировались на набережной Пунта Прима недалеко от города Торревьеха в провинции Аликанте, они перелезли через ограждения над обрывом. Во время позирования туристы сорвались с 12-метровой высоты на бетон возле хижины спасателя, сообщает подробности Evening Standard.
22-летний турист погиб на месте, 21-летний путешественник с многочисленными травмами был доставлен на вертолете в больницу Аликанте, где позже скончался.
С ними был третий гражданин Британии, который не пострадал, но его отправили в больницу для оказания психологической помощи.
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