МГЕР откроет экологические волонтерские штабы в российских регионах

"Активисты МГЕР ставят перед собой две амбициозные цели: создать на базе региональных отделений МГЕР экологические волонтерские штабы и сформировать сообщество эковолонтеров. Они будут не только очищать улицы городов и парки от мусора и высаживать деревья, но и развивать экологический туризм, внедрять в вузах практики по раздельному сбору ТКО", - сообщил он в ходе политической конференции "Единой России".