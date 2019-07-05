МГЕР откроет экологические волонтерские штабы в российских регионах

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) откроет в регионах РФ экологические волонтерские штабы, активисты которых будут заниматься озеленением городов, а также проводить тематические просветительские акции, рассказал зампредседателя координационного совета МГЕР Егор Литвиненко.
"Активисты МГЕР ставят перед собой две амбициозные цели: создать на базе региональных отделений МГЕР экологические волонтерские штабы и сформировать сообщество эковолонтеров. Они будут не только очищать улицы городов и парки от мусора и высаживать деревья, но и развивать экологический туризм, внедрять в вузах практики по раздельному сбору ТКО", - сообщил он в ходе политической конференции "Единой России".
Он добавил, что итоги работы экологических волонтерских штабов будут подводиться на ежегодном "Зеленом форуме МГЕР".
Ежегодная политическая конференция "Единой России" проходит в пятницу в Москве.