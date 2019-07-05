Гройсман заявил о провале судебной реформы на Украине

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что судебная реформа в стране провалена, считает, что ее разрушило желание руководства страны сохранить влияние на судей.

"Люди, которые были люстрированы абсолютно по закону верно, они через систему судов возобновились. О чем идет речь? О том, что не была проведена реформа судебной системы", - цитирует Гройсмана сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) на канале "1+1".

Он напомнил, что в 2014 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко объявил о намерении изменить судебную систему, чтобы привести ее в соответствие с европейскими стандартами. Для этого, по словам Гройсмана, принимались законы, однако "на каком-то этапе соблазн подчинить себе суды и дал такой сбой".

Гройсман заявил, что закон должен быть один для всех.