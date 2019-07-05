Гройсман заявил о провале судебной реформы на Украине

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что судебная реформа в стране провалена, считает, что ее разрушило желание руководства страны сохранить влияние на судей.
Он напомнил, что в 2014 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко объявил о намерении изменить судебную систему, чтобы привести ее в соответствие с европейскими стандартами. Для этого, по словам Гройсмана, принимались законы, однако "на каком-то этапе соблазн подчинить себе суды и дал такой сбой".
Гройсман заявил, что закон должен быть один для всех.
Ранее Верховная рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагала создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, был отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (так называемый пятилетний "испытательный срок"). В ноябре 2017 года Порошенко подписал закон о судебной реформе.