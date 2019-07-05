Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T11:44Z
https://ria.ru/20190705/1556233625.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155538/64/1555386470_0:170:3072:1898_1036x0_80_0_0_247e7bb8a6781a3282da409c87ea8a0b.jpg
РИА Новости

Гройсман заявил о провале судебной реформы на Украине

Вчера, 11:44
496
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что судебная реформа в стране провалена, считает, что ее разрушило желание руководства страны сохранить влияние на судей.

"Люди, которые были люстрированы абсолютно по закону верно, они через систему судов возобновились. О чем идет речь? О том, что не была проведена реформа судебной системы", - цитирует Гройсмана сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) на канале "1+1".

Он напомнил, что в 2014 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко объявил о намерении изменить судебную систему, чтобы привести ее в соответствие с европейскими стандартами. Для этого, по словам Гройсмана, принимались законы, однако "на каком-то этапе соблазн подчинить себе суды и дал такой сбой".
Гройсман заявил, что закон должен быть один для всех.
Ранее Верховная рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагала создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, был отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (так называемый пятилетний "испытательный срок"). В ноябре 2017 года Порошенко подписал закон о судебной реформе.
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
2 июля, 18:28
Министр финансов Украины заявила о необходимости глубоких реформ в стране
0160102
Обсудить 0
Владимир ГройсманУкраинаВ мире
Рекомендуем
Виктор Ющенко
ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ
РИА
Новости
Госкино Украины призвало Зеленского не допустить показ сериала "Сваты"
Клайпедский морской порт
В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
Лента
новостей
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук прокомментировал вопрос транзита российского газа через Украину
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Суд в Воронеже отклонил жалобу Roshen на взыскание 361,5 млн рублей налогов
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии
СМИ: задержанный в Гибралтаре танкер принадлежал российской компании
Мужчина сидит за компьютером
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Газовое месторождение во Львовской области Украины
ЕС считает украинский газовый маршрут стратегическим, сообщил источник
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Украинский политолог объяснил, почему падает рейтинг "Слуги народа"
Ситуация в районе пропускного пункта Станица Луганская в Донбассе
В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
Член Совета Федерации Игорь Морозов
В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния