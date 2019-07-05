В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом аниматора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июл - РИА Новости. Экс-руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО), которая уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, понесла дисциплинарное наказание, заявил РИА Новости советник главы города Александр Оверчук.

В конце мая в YouTube появилась видеозапись, на которой, по словам автора, запечатлен "утренник в актовом зале" одного из сургутских детских садов. На кадрах видно, как аниматор в костюме кабана снимает с себя элементы одежды ростовой куклы, а затем танцует с женщиной. При этом детей в зале нет.

Ряд СМИ назвал происходящее "стриптизом", тем не менее, костюм парнокопытного находится на аниматоре на протяжении всего танца. Пользователи сети, комментируя видео, не исключили, что кто-то из сотрудников учреждения переоделся, чтобы поздравить коллегу. Позже в мэрии Сургута уточнили, что руководитель детского сада уволилась, а сама видеозапись сделана около трех лет назад.

Как пояснил в пятницу Оверчук, департамент образования провел в дошкольном учреждении выездные проверки "по фактам многочисленных обращений педагогов и родителей". С чем были связаны эти обращения, не уточняется, однако проверки в детском саду начались 28 мая, когда в сети появился резонансный видеоролик.

"В ходе проверок отдельные факты, указанные в обращениях, подтвердились. По результатам проверочных мероприятий были приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении заведующего", - сообщил советник главы Сургута.

Несмотря на то, что ранее сообщалось об увольнении руководителя детского сада, трудовой договор с ней расторгли только в четверг. Это произошло "по инициативе сотрудника", добавил собеседник агентства.