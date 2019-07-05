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РИА Новости

В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом аниматора

Вчера, 11:43
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июл - РИА Новости. Экс-руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО), которая уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, понесла дисциплинарное наказание, заявил РИА Новости советник главы города Александр Оверчук.
В конце мая в YouTube появилась видеозапись, на которой, по словам автора, запечатлен "утренник в актовом зале" одного из сургутских детских садов. На кадрах видно, как аниматор в костюме кабана снимает с себя элементы одежды ростовой куклы, а затем танцует с женщиной. При этом детей в зале нет.
Ряд СМИ назвал происходящее "стриптизом", тем не менее, костюм парнокопытного находится на аниматоре на протяжении всего танца. Пользователи сети, комментируя видео, не исключили, что кто-то из сотрудников учреждения переоделся, чтобы поздравить коллегу. Позже в мэрии Сургута уточнили, что руководитель детского сада уволилась, а сама видеозапись сделана около трех лет назад.
Как пояснил в пятницу Оверчук, департамент образования провел в дошкольном учреждении выездные проверки "по фактам многочисленных обращений педагогов и родителей". С чем были связаны эти обращения, не уточняется, однако проверки в детском саду начались 28 мая, когда в сети появился резонансный видеоролик.
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"В ходе проверок отдельные факты, указанные в обращениях, подтвердились. По результатам проверочных мероприятий были приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении заведующего", - сообщил советник главы Сургута.
Несмотря на то, что ранее сообщалось об увольнении руководителя детского сада, трудовой договор с ней расторгли только в четверг. Это произошло "по инициативе сотрудника", добавил собеседник агентства.
Местный портал Siapress, ссылаясь на свои источники, ранее предполагал, что видеозапись была опубликована спустя столько времени из мести заведующей детским садом, у которой "не все было гладко" с подчиненными.
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