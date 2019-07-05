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РИА Новости

Пропавшего в Кембридже в конце июня трехметрового питона нашли на дереве

Вчера, 11:42
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Трехметровый сетчатый питон, который несколько дней ползал по британскому Кембриджу и которого безуспешно искала полиция, наконец найден, он вернулся к хозяину.
"Пропавшая змея Турин найдена и возвращена хозяину", - сообщает полиция Кембриджа в Twitter.
Издание Cambridgeshire Live пишет, что питон по кличке Турин выполз из окна верхнего этажа дома 30 июня. В среду вечером он был найден прячущимся на дереве рядом с домом. Соседи сообщили об этом его владельцу, и он с помощью лестницы снял питомца с дерева.
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Ранее полиция прекратила активные поиски питона, заверив местных жителей, что он опасен лишь для мелких животных.
Сетчатый питон - неядовитая змея, обитающая в Южной и Юго-Восточной Азии. Считается самой большой змеей в мире, длина крупнейших особей может превышать семь метров. В июне 2018 года со ссылкой на СМИ сообщалось, что в желудке 8-метрового питона на индонезийском острове Сулавеси было обнаружено тело женщины.
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