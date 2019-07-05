Пропавшего в Кембридже в конце июня трехметрового питона нашли на дереве

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Трехметровый сетчатый питон, который несколько дней ползал по британскому Кембриджу и которого безуспешно искала полиция, наконец найден, он вернулся к хозяину.

Сетчатый питон - неядовитая змея, обитающая в Южной и Юго-Восточной Азии. Считается самой большой змеей в мире, длина крупнейших особей может превышать семь метров. В июне 2018 года со ссылкой на СМИ сообщалось, что в желудке 8-метрового питона на индонезийском острове Сулавеси было обнаружено тело женщины.