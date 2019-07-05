Пресс-конференция сенаторов о надзоре за реализацией нацпроектов в регионах

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8 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция о государственно-муниципальном надзоре за реализацией национальных проектов в регионах Российской Федерации.