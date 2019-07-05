Пресс-конференция сенаторов о надзоре за реализацией нацпроектов в регионах

Участники:
- председатель Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей КУТЕПОВ;
- член Временной комиссии, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна КУСАЙКО;
- член Временной комиссии, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий ФЕДОРОВ.
В рамках пресс-конференции речь пойдет об итогах работы в регионах Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ в период весенней сессии. Особое внимание будет уделено реализации национальных проектов в сферах здравоохранения, демографии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Сенаторы расскажут о проведенном мониторинге состояния здравоохранения, строительства и ввода жилья, образования, спорта, в том числе адаптивного, о встречах с предпринимателями, представителями культуры и общественных организаций, о посещениях колоний, мусороперерабатывающих заводов, промышленных предприятий и фермерских угодий. Кто будет заниматься проблемой мусора в регионах? Получат ли многодетные семьи земли с инфраструктурой? Хватит ли на всех льготных лекарств? Кто задействован в сфере массового спорта?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- председатель Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей КУТЕПОВ;
- член Временной комиссии, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна КУСАЙКО;
- член Временной комиссии, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий ФЕДОРОВ.
В рамках пресс-конференции речь пойдет об итогах работы в регионах Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ в период весенней сессии. Особое внимание будет уделено реализации национальных проектов в сферах здравоохранения, демографии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Сенаторы расскажут о проведенном мониторинге состояния здравоохранения, строительства и ввода жилья, образования, спорта, в том числе адаптивного, о встречах с предпринимателями, представителями культуры и общественных организаций, о посещениях колоний, мусороперерабатывающих заводов, промышленных предприятий и фермерских угодий. Кто будет заниматься проблемой мусора в регионах? Получат ли многодетные семьи земли с инфраструктурой? Хватит ли на всех льготных лекарств? Кто задействован в сфере массового спорта?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/