Dealogic: ВТБ Капитал занял ведущие позиции на рынке долгового капитала РФ

"С начала 2019 года ВТБ Капитал принял участие в ряде знаковых сделок на рынках долгового капитала. Команда инвестбанка вывела на рынок как дебютных эмитентов, так и известные имена. В частности, ВТБ Капитал вновь стал организатором размещений суверенных еврооблигаций министерства финансов Российской Федерации, также нам удалось разместить первый выпуск "зеленых" еврооблигаций в России для РЖД и привлечь новый пул инвесторов в DCM-транзакции. Уверен, что и в дальнейшем нацеленность на результат и профессионализм нашей команды позволят ВТБ Капитал оставаться сильнейшим игроком на рынках долгового капитала", - сказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.