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РИА Новости

Dealogic: ВТБ Капитал занял ведущие позиции на рынке долгового капитала РФ

Вчера, 11:37
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Инвестбанк "ВТБ Капитал" (входит в группу ВТБ), согласно данным рэнкинга Dealogic, занял ведущие позиции на рынке долгового капитала в России по итогам I полугодия 2019 года, сообщает пресс-служба ВТБ.
Инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России и занял 31,12% доли рынка, выступив организатором 14 сделок общим объемом 4,5 миллиарда долларов.
ВТБ Капитал также занял первое место в категории "Организатор DCM-размещений в Восточной Европе" по данным рэнкинга Bloomberg. Доля рынка составила 11,5%, инвестбанк реализовал 42 транзакции объемом 5,8 миллиарда долларов.
"С начала 2019 года ВТБ Капитал принял участие в ряде знаковых сделок на рынках долгового капитала. Команда инвестбанка вывела на рынок как дебютных эмитентов, так и известные имена. В частности, ВТБ Капитал вновь стал организатором размещений суверенных еврооблигаций министерства финансов Российской Федерации, также нам удалось разместить первый выпуск "зеленых" еврооблигаций в России для РЖД и привлечь новый пул инвесторов в DCM-транзакции. Уверен, что и в дальнейшем нацеленность на результат и профессионализм нашей команды позволят ВТБ Капитал оставаться сильнейшим игроком на рынках долгового капитала", - сказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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Андрей СоловьевВТБНовости компаний - Экономика
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