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РИА Новости

ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ

Вчера, 11:36
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВиктор Ющенко
Виктор Ющенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Виктор Ющенко. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на имущество третьего президента страны Виктора Ющенко, передает в пятницу агентство “Украинские новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Следователь подал соответствующее ходатайство", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко. Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать.
Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена. Оно будет рассмотрено в Печерском суде в Киеве.
Позже начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил, что Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".
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“Следователь в рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении "Межигорьем" обратился с соответствующим ходатайством, поскольку это обязанность следователя по делу, где сообщено о подозрении лицу по статье, по которой предусмотрена конфискация имущества. Мы собрали данные об имеющемся имуществе, и следователь обратился с ходатайством в суд", - цитирует Горбатюка агентство УНИАН.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Ющенко назвал безосновательными обвинения в присвоении им имущества в резиденции "Межигорье" и готов в суде это доказать.
"Межигорье" до 2007 года находилось в госсобственности. В 2018 году киевский суд передал резиденцию в управление агентству по возвращению активов.
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