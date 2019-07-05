ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на имущество третьего президента страны Виктора Ющенко, передает в пятницу агентство “ Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на имущество третьего президента страны Виктора Ющенко, передает в пятницу агентство “ Украинские новости ” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следователь подал соответствующее ходатайство", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко. Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать.

Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена. Оно будет рассмотрено в Печерском суде в Киеве.

Позже начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил, что Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".

“Следователь в рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении "Межигорьем" обратился с соответствующим ходатайством, поскольку это обязанность следователя по делу, где сообщено о подозрении лицу по статье, по которой предусмотрена конфискация имущества. Мы собрали данные об имеющемся имуществе, и следователь обратился с ходатайством в суд", - цитирует Горбатюка агентство УНИАН

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Ющенко назвал безосновательными обвинения в присвоении им имущества в резиденции "Межигорье" и готов в суде это доказать.