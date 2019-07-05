Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T11:30Z
https://ria.ru/20190705/1556232989.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151359/96/1513599679_707:924:4449:3029_1036x0_80_0_0_7cfed004d29e0dd7b7fdd46508b64648.jpg
РИА Новости

Лукашевич призвал Грузию обеспечить безопасность журналистов

Вчера, 11:30
758
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в пятницу призвал власти Тбилиси обеспечивать безопасность сотрудников СМИ, находящихся на территории Грузии.
"Обеспечить безопасность репортеров не могут и грузинские власти. Требуем от Тбилиси обеспечить безопасность находящихся на территории страны журналистов. Офису представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ следует отслеживать все случаи нападения во всех государствах-участниках", - заявил Лукашевич, его слова приводятся в официальном Twitter постпредства.
Тбилиси
3 июля, 14:26
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора.
1000002
Обсудить 1
Протесты в ГрузииОБСЕРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
РИА
Новости
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Участники марша националистов во Львове
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"
Лента
новостей
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Российские военнослужащие
Правительство повысит оклады силовиков с первого октября
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский выступил на русском языке в Донбассе
Пожар на складе бурбона Jim Beam
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
Открытие газопровода Северный поток в Германии
"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Синоптики рассказали, сколько продлится прохладная погода в Москве
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния