Лукашевич призвал Грузию обеспечить безопасность журналистов

ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в пятницу призвал власти Тбилиси обеспечивать безопасность сотрудников СМИ, находящихся на территории Грузии.
"Обеспечить безопасность репортеров не могут и грузинские власти. Требуем от Тбилиси обеспечить безопасность находящихся на территории страны журналистов. Офису представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ следует отслеживать все случаи нападения во всех государствах-участниках", - заявил Лукашевич, его слова приводятся в официальном Twitter постпредства.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора.