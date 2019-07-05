В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"

ВИЛЬНЮС, 5 июл - РИА Новости. В Литве с аукциона продается арестованный сухогруз "Иван Лопатин", принадлежащий российской компании "Мурманское морское пароходство", передает агентство В Литве с аукциона продается арестованный сухогруз "Иван Лопатин", принадлежащий российской компании "Мурманское морское пароходство", передает агентство Sputnik Литва

Как пишет Sputnik, на сайте Evarzytynes.lt , где публикуется информация об аукционах, указано, что первый торг пройдет с 4 июля по 5 августа. Стартовая цена судна - 2,4 миллиона евро.

По данным агентства, "Иван Лопатин" находится в Клайпедском порту с конца октября 2017 года. Ранее Клайпедская ассоциация российских граждан сообщала, что судно прибыло на ремонт. Затем морякам стало известно, что предприятие, которое занималось ремонтом судна, остановило ремонтные работы из-за задолженностей.

В начале сентября 2018 года ОАО "Мурманское морское пароходство" заявляло, что испытывает финансовые трудности, однако опровергало, что компания находится в стадии банкротства.

По информации Sputnik, у компании "Мурманское морское пароходство" около 20 судов. Несмотря на плохое состояние, ходивший под российским флагом сухогруз "Иван Лопатин" - одно из новейших судов компании, построенное в 2010 году.