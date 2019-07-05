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РИА Новости

В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского

Вчера, 11:23
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БРЯНСК, 5 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Тульской области задержали многодетную мать, которая, скрываясь от экипажа ДПС, в нетрезвом виде за рулем автомобиля наехала на полицейского, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона Андрей Ярцев.
"Полиция задержала женщину. В ходе проверки личности водителя стражи порядка установили, что ранее она уже лишалась права на управление транспортным средством. Ее привлекали и к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей. После задержания женщине было проведено освидетельствование, которое показало, что она находится в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
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Инцидент произошел в четверг вечером. Экипаж ДПС заметил автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого женщина совершала опасные маневры. Она проигнорировала требования полиции об остановке, экипаж стал преследовать ее. После того как машину удалось остановить, стало ясно, что в салоне с женщиной находится полуторагодовалый ребенок, которого мать перевозила без удерживающего устройства. По данным полиции, женщина заблокировала двери и около часа отказывалась выходить из салона автомобиля, удерживая ребенка в закрытой машине на солнце.
Как отмечает полиция, такое длительное пребывание ребенка в закрытом автомобиле угрожало жизни мальчика, потому было решено освобождать его любыми способами. Дальнейшие действия полиции и матери зафиксированы на видео, выложенном на Youtube.
На нем видно, что женщина не поддается на уговоры открыть машину. Полицейские сообщают ей, что вынуждены будут разбить стекло, после чего она трогается с места, наезжает на сотрудника полиции и тащит его на капоте несколько сотен метров. Отмечается, что полицейский получил травмы и госпитализирован.
После этого преследуемый автомобиль съехал на пересеченную местность и остановился, полицейским пришлось разбить заднее стекло автомобиля и силой изъять малолетнего ребенка из рук неадекватно ведущей себя женщины. Мальчик был сразу передан представителям уполномоченных органов. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в полиции.
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Устанавливаются обстоятельства данного происшествия. В скором времени будет принято решение о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, а также об управлении автомобилем лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сказал собеседник агентства.
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