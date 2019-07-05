На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Тбилисском районе Кубани в отношении водителя, спровоцировавшего ДТП на встречной полосе, в котором погибли три человека, в том числе трехлетняя девочка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
В четверг сообщалось о ДТП на автодороге Краснодар - Кропоткин. По предварительным данным, водитель Mercedes въехал во впереди идущий ВАЗ-21099, который выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Hyundai Solaris. В результате водитель и два пассажира ВАЗ, среди которых трехлетняя девочка, погибли на месте, два пассажира Mercedes, в том числе 12-летний ребенок, доставлены в медучреждение.
"Следственным отделом ОМВД России по Тбилисскому району в отношении водителя автомобиля Mercedes, участника ДТП, в котором погибли трое человек, в том числе малолетний ребенок, а также двое пострадали, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.