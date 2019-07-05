На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила лотерейные билеты на сумму более двух миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.

По версии следствия, в отдел, которым руководила женщина, поступали лотерейные билеты для дальнейшей реализации. Согласно правилам "Почта России" обязана еженедельно производить закрытие текущего тиража, передавать отчеты по результатам распространения и утилизировать нереализованные билеты. Эти обязанности входили в полномочия обвиняемой, которая вместо утилизации с декабря 2017 по март 2018 года забирала себе вверенные ей 21 373 лотерейных билета стоимостью 100 рублей каждый.

Впоследствии, как отметили в прокуратуре, она использовала билеты при розыгрыше соответствующих тиражей лотерей и получала по ним выигрыши.

"В результате преступных действий обвиняемой ФГУП "Почта России" причинен имущественный вред в размере свыше 2,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в УФПС Свердловской области, факт правонарушения со стороны бывшей сотрудницы екатеринбургского почтамта был выявлен в результате внутренней служебной проверки, проведенной руководством организации.

"Все материалы были переданы в правоохранительные органы, сотрудница уволена", — сообщили в пресс-службе.