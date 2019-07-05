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РИА Новости

На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей

Вчера, 11:19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила лотерейные билеты на сумму более двух миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.
По версии следствия, в отдел, которым руководила женщина, поступали лотерейные билеты для дальнейшей реализации. Согласно правилам "Почта России" обязана еженедельно производить закрытие текущего тиража, передавать отчеты по результатам распространения и утилизировать нереализованные билеты. Эти обязанности входили в полномочия обвиняемой, которая вместо утилизации с декабря 2017 по март 2018 года забирала себе вверенные ей 21 373 лотерейных билета стоимостью 100 рублей каждый.
Впоследствии, как отметили в прокуратуре, она использовала билеты при розыгрыше соответствующих тиражей лотерей и получала по ним выигрыши.
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"В результате преступных действий обвиняемой ФГУП "Почта России" причинен имущественный вред в размере свыше 2,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в УФПС Свердловской области, факт правонарушения со стороны бывшей сотрудницы екатеринбургского почтамта был выявлен в результате внутренней служебной проверки, проведенной руководством организации.
"Все материалы были переданы в правоохранительные органы, сотрудница уволена", — сообщили в пресс-службе.
В региональном филиале "Почты России" уточнили, что принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами филиала, в том числе на этапе прохождения ими испытательного срока.
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