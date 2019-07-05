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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику

Вчера, 11:20
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Игорь Морозов
Член Совета Федерации Игорь Морозов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Заявления Киева о намерении стать "арктическим игроком" являются пустой болтовней. Такое мнение выразил член Совета Федерации Игорь Морозов в разговоре с RT.
"Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике — это то, что даже Зеленский придумать себе не может. Я полагаю, что продолжается пустая дипломатическая болтовня, характерная для украинской дипломатии", — пояснил сенатор.
Морозов добавил, что подобный сценарий возможен в случае восстановления украинско-российских партнёрских отношений, однако "не в обозримом будущем".
Ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген заявил, что страна может стать арктическим игроком.
Горы острова Западный Шпицберген
Вчера, 10:19
"За гранью фантастики". На Украине задумались над освоением АрктикиНа Украине надеются, что страна станет "арктическим игроком". Амбициозные планы Киева в эфире радио Sputnik оценил политолог, экономист Александр Дудчак.
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