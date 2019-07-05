В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Заявления Киева о намерении стать "арктическим игроком" являются пустой болтовней. Такое мнение выразил член Совета Федерации Игорь Морозов в разговоре с RT.
"Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике — это то, что даже Зеленский придумать себе не может. Я полагаю, что продолжается пустая дипломатическая болтовня, характерная для украинской дипломатии", — пояснил сенатор.
Морозов добавил, что подобный сценарий возможен в случае восстановления украинско-российских партнёрских отношений, однако "не в обозримом будущем".
Ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген заявил, что страна может стать арктическим игроком.