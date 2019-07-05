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РИА Новости

В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера

Вчера, 11:16
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июл - РИА Новости. Вылет самолета из Салехарда (ЯНАО) в Тюмень в пятницу задерживается как минимум на 8 часов из-за сработавшего датчика об отказе стартера, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Ямал".
"Сегодня, 5 июля, в Салехарде специалистам авиакомпании "Ямал" пришлось задержать самолет с вылетом на 10.10 (8.10 мск) до Тюмени. Причиной задержки стало срабатывание датчика об отказе стартера при запуске воздушного судна... Вылет самолета назначен после 18.00 (16.00 мск)", - сказали в пресс-службе.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
8 июня, 08:43
Вылет рейса Utair Красноярск — Иркутск задержали из-за сбоя в электронике
Представитель авиакомпании уточнил, что новый стартер доставляется в Салехард из Москвы.
Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", полет по указанному маршруту осуществляется воздушным судном Airbus.
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МоскваТюменьХанты-МансийскПроисшествия
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