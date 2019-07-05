В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июл - РИА Новости. Вылет самолета из Салехарда (ЯНАО) в Тюмень в пятницу задерживается как минимум на 8 часов из-за сработавшего датчика об отказе стартера, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Ямал".

"Сегодня, 5 июля, в Салехарде специалистам авиакомпании "Ямал" пришлось задержать самолет с вылетом на 10.10 (8.10 мск) до Тюмени. Причиной задержки стало срабатывание датчика об отказе стартера при запуске воздушного судна... Вылет самолета назначен после 18.00 (16.00 мск)", - сказали в пресс-службе.

Представитель авиакомпании уточнил, что новый стартер доставляется в Салехард из Москвы.