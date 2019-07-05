Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка

ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Более 30 пациентов Нижнеудинской районной больницы, пострадавшей от паводка, эвакуированы в Братск и Иркутск, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко во время визита вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный поводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.

"Оперативно все больные были перевезены авиационным транспортом. 31 человек был эвакуирован отсюда в Братск и Иркутск. Мы сделали запрос Веронике Игоревне (Скворцовой, министру здравоохранения РФ - ред.), Владимиру Викторовичу (Уйбе, руководителю Федерального медико-биологического агентства - ред.). Госпиталь ФМБА прибыл, два дня как развернут. Терапевтическую часть мы оставили в Тулуне, хирургическую часть здесь развернули. Оказываем полноценную хирургическую помощь населению", - сказал Ярошенко.

Он добавил, что лечебное учреждение уже практически не функционирует, так как здание пострадало из-за паводка.

"Уже есть трещины в стенах. Полноценно сейчас работа больницы хирургической не осуществляется, мы только за счет ФМБА решает вопрос. Больнице нанесен очень серьезный (ущерб - ред.)", - сказал он.

"Есть отдельно стоящее здание - акушерское отделение, стоматологическое отделение, педиатрическое отделение. Повреждены морг, гараж, овощехранилище - практически весь комплекс. Сейчас можно ставить вопрос о строительстве новой полноценной больницы", - добавил он.

Мутко спросил, как в таких условиях работает мобильный госпиталь ФМБА.

"У нас два блока, один - операционная, второй - перевязочная. Перевязочная в том числе служит палатой интенсивной терапии", - рассказал представитель ФМБА. "Уже прооперированы три пациента", - добавил он.