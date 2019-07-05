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РИА Новости

"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана

Вчера, 11:04
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора", которая выполняет рейсы на Камчатку из Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска, не отменяла рейсы из-за извержения высочайшего из действующих вулканов Евразии - Ключевского, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании в пятницу.
В ночь на пятницу (вечер четверга мск) началось извержение вулкана, вулканические бомбы над кромкой его кратера поднимаются на высоту до 200 метров. Пепловых выбросов пока не наблюдается. Ключевская сопка извергается каждые три-пять лет. Последнее крупное извержение было зафиксировано в 2015 году.
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"Отмены рейсов на Камчатку из-за извержения вулкана на сегодняшний день нет", - сказал собеседник агентства.
Согласно онлайн-табло аэропортов, в пятницу в Петропавловск-Камчатский было отправлено по два рейса "Авроры" из Хабаровска и Владивостока. Также из Владивостока на полуостров вылетели самолеты "Аэрофлота" и S7. Рейсы "Авроры" между Сахалином и Камчаткой выполняются в среду и субботу.
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ТуризмНовости - ТуризмАврора (авиакомпания)АэрофлотСахалинS7 AirlinesХабаровскВладивостокПроисшествия
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