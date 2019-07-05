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РИА Новости

В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ

Вчера, 11:03
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московские полицейские задержали почти тысячу участников и лидеров организованных преступных группировок за 6 месяцев текущего года.
"За шесть месяцев текущего года раскрыто более 3,5 тысячи преступлений, совершенных ОПГ, в том числе этнических - 326. 927 лидеров и активных участников ОПГ установлены и задержаны", - говорится в материалах коллегии ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что совместно с другими ведомствами, сотрудники полиции пресекли 24 преступления террористической направленности, что на пять больше чем в прошлом году.
Задержание
Вчера, 10:45
В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
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