В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московские полицейские задержали почти тысячу участников и лидеров организованных преступных группировок за 6 месяцев текущего года.

"За шесть месяцев текущего года раскрыто более 3,5 тысячи преступлений, совершенных ОПГ, в том числе этнических - 326. 927 лидеров и активных участников ОПГ установлены и задержаны", - говорится в материалах коллегии ГУ МВД России по Москве.