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РИА Новости

СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ

Вчера, 11:02
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю Тюмени, задержанному за стрельбу в торговом центре, в результате чего был ранен один человек, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Инцидент произошел днем 3 июля. Как отмечалось ранее, согласно предварительным данным, между тремя посетителями торгово-развлекательного центра произошел конфликт, один из мужчин произвел выстрелы вверх. После конфликта участники инцидента покинули место происшествия. Посетители ТРЦ были эвакуированы.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в совершении преступлений... "покушение на убийство", "незаконное лишение человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 3 июля в ТЦ Тюмени 27-летний обвиняемый из-за личных неприязненных отношений к 40-летнему мужчине начал стрелять из травматического пистолета, ранив его в руку. Перед стрельбой злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов, не выпускали продавцов и ждали прибытия поддержки.
Добавляется, что все участники инцидента задержаны. Охотничье ружье и пистолет изъяты. Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте обвиняемого.
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