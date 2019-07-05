СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю Тюмени, задержанному за стрельбу в торговом центре, в результате чего был ранен один человек, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Инцидент произошел днем 3 июля. Как отмечалось ранее, согласно предварительным данным, между тремя посетителями торгово-развлекательного центра произошел конфликт, один из мужчин произвел выстрелы вверх. После конфликта участники инцидента покинули место происшествия. Посетители ТРЦ были эвакуированы.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в совершении преступлений... "покушение на убийство", "незаконное лишение человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 3 июля в ТЦ Тюмени 27-летний обвиняемый из-за личных неприязненных отношений к 40-летнему мужчине начал стрелять из травматического пистолета, ранив его в руку. Перед стрельбой злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов, не выпускали продавцов и ждали прибытия поддержки.