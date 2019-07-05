"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) создаст Фонд социальных инициатив для поддержки общественно значимых проектов, предложенных в том числе молодыми людьми, заявила руководитель проектного офиса МГЕР Юлия Перегудова на политической конференции "Единой России".

"У людей в регионах сегодня сформировался запрос на конкретные дела, на то, чтобы жизнь вокруг них становилась лучше. Именно для этого мы создаем Фонд социальных инициатив "Добро в действии", который станет инструментом для реализации идей неравнодушных и активных граждан", – сказала Перегудова.

Она уточнила, что в состав Фонда войдут представители добровольческих и молодежных организаций, НКО и молодые политики. В первую очередь, по словам Перегудовой, они будут рассматривать проекты, которые предлагают решение острых социальных проблем, а также реагировать на запросы в социальных сетях, СМИ и на обращения, которые поступили на специально организованную в Фонде прямую линию. Она добавила, что Фонд поможет авторам проектов получить поддержку и привлечь внимание представителей органов власти, партнеров и спонсоров.

Перегудова также рассказала, что Фонд будет набирать команду волонтеров.

"Работа в Фонде позволит лидерам молодежной среды, добровольцам и активной молодежи в регионах совершенствовать практику социальной работы в команде. Для них – это реальная возможность внести вклад в повышение качества жизни людей", – добавила руководитель проектного офиса МГЕР.