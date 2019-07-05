Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты

ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши Казимеж Марцинкевич обвиняется в неуплате алиментов, сообщил журналистам официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

Марцинкевич, который был премьер-министром в правительстве "Права и справедливости" в 2005-2006 годах, обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 4 тысяч злотых (немногим более 1 тысячи долларов) своей бывшей жене Изабелле Ольхович.

"Идет расследование. Прокурор предъявил подозреваемому обвинение в уклонении от исполнения обязанности выплаты алиментов и обречение таким образом потерпевшей на невозможность удовлетворения основных жизненных необходимостей", - рассказал Лапчиньский.

Он уточнил, что подозреваемый не признал свою вину.

Бывший премьер задолжал алименты своей бывшей жене за полтора года. Судебным исполнителям не удалось взыскать долг принудительно, так как на счету политика нет денег.

В то же время его бывшая жена считает, что Марцинкевич скрывает свои доходы.