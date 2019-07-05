В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном

"Во время работы восстановительного поезда опорой крана придавило мастера участка производства. Мужчина производил работы между корпусом крана и опорами и в это время был смертельно травмирован. Приволжским СУ на транспорте СК РФ проводится проверки по факту производственного травматизма, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверок будут принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.