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РИА Новости

В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном

Вчера, 10:54
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Работник железной дороги погиб на станции в Муроме, его придавило опорой крана, проводится проверка, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
Трагедия произошла около 17.30 4 июля на железнодорожной станции Муром-4.
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"Во время работы восстановительного поезда опорой крана придавило мастера участка производства. Мужчина производил работы между корпусом крана и опорами и в это время был смертельно травмирован. Приволжским СУ на транспорте СК РФ проводится проверки по факту производственного травматизма, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверок будут принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
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МуромПроисшествия
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