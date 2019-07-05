В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи задержали начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска, подозреваемого в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю задержан начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, названное должностное лицо получило взятку в размере четыре миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого, изъяли предметы и вещи, имеющие значение для дела. Кроме того, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.