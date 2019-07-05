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РИА Новости

В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке

Вчера, 10:50
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи задержали начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска, подозреваемого в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю задержан начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, названное должностное лицо получило взятку в размере четыре миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого, изъяли предметы и вещи, имеющие значение для дела. Кроме того, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
Согласно информации УМВД по Хабаровскому краю, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом. Сообщается, что СУ СК по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки". Максимальное наказание по данное статье - лишения свободы сроком до 15 лет.
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