Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Избитая в Ингушетии семилетняя девочка находится в стабильно тяжелом состоянии, врачи готовят ее к транспортировке в Москву, сообщила и.о министра здравоохранения региона Зарема Льянова.

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. Решается вопрос о транспортировке девочки специальным бортом МЧС в Москву. По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка.

"Состояние девочки соответствует послеоперационному. Стабильно тяжелое состояние. Положительная динамика есть. Ребенку делается все необходимое, сегодня в течение дня решается вопрос о транспортировке для дальнейшего лечения и реабилитации. Девочка в сознании, она разговаривает", - сказала Льянова в видеоролике, опубликованном в официальном аккаунте министерства здравоохранения Ингушетии в соцсети Instagram.