В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Максимальное число людей и техники было задействовано на тушении пожара в храме Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, пожарные сделали все возможное, при этом счет шел на секунды, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Как сообщалось ранее, пожар в селе Чимеево начался 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.

По данным пресс-центра, сообщение о возгорании поступило в 14.15 (12.15 мск), локализация объявлена в 14.49 (12.49 мск), ликвидация в 16.04 (14.04 мск).

"Визуально жители не могли наблюдать, что подъехало сразу огромное количество машин. Техника подходила с учетом объявления повышенного ранга пожара. А первые в таких случаях прибывают посты МПО – муниципальной пожарной охраны, а это один или два человека. Работало в этом случае четыре поста. Автоматом выехали подразделения противопожарной спасательной части №21 по охране Белозерского района в количестве двух отделений, максимальное, которое у них было в наличии. По мере того, что был повышен ранг пожара, так как конструкция 5 степени огнестойкости, были направлены дополнительные силы и средства", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что на тушении возгорания работали от МЧС 15 человек и восемь единиц техники, в целом группировка от территориальной подсистемы РСЧС, куда входят тракторы для опашки территорий, медработники, энергетические службы, составила 44 человека и 20 единиц техники.

По ее словам, тем, кто со стороны наблюдает процесс тушения, всегда кажется, что поздно, долго, мало, но это на самом деле не так. Необходимо учитывать тот факт, что возгорание произошло от кондиционера, сверху, "а мы говорим о высокой степени горимости, и если охватывает кровлю любого здания, и тем более если это деревянные конструкции, то счет идет даже не на минуты, а на секунды".

В пресс-центре отмечают, что если бы возгорание происходило в центре города, где сразу же прибывают подразделения федеральной противопожарной службы (четыре человека), а не МПО, то количество, задействованное на тушении, сразу было бы больше. В данном случае приехало на место максимальное количество человек и техники, добавила собеседница агентства, напомнив, что прибыли все посты МПО и подразделения районной части, далее подтягивались другие.

Также в МЧС уточнили, что речи о том, что не хватало воды в цистернах, нет.