В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Крыму задержали предполагаемого лидера организованной преступной группы из 1990-х, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в Москве, Кирове и Чите задержали его сообщников. ОПГ подозревают в девяти убийствах.

По информации МВД, в начале 90-х годов у главаря была компания, которая занималась перевозками на железной дороге.

"В то же время он занимал высокое положение в преступной среде, а возглавляемая им группировка контролировала один из вокзалов столицы", — рассказала Волк.

По ее словам, он организовал вооруженную группу для расширения криминального влияния в Москве и Чите и для устранения конкурентов. В нее входили пять его знакомых, один из них был "штатным" киллером.

Следственный комитет также рассказал о деятельности бандитов. Так, по данным ведомства, в 90-х группировка контролировала "большую часть грузоперевозок на нескольких московских вокзалах". Всего в ОПГ участвовали не менее десяти человек.

Роли в ней были четко распределены: кто-то занимался убийствами, кто-то был "завхозом", кто-то скрывал следы преступлений.

По данным следствия, на счету группировки минимум десять убитых: пять человек в Читинской области, остальные — в Москве.

Бандиты были хорошо вооружены: у них был автомат Калашникова, пистолеты ТТ, Макарова, "Вальтер", пистолет-пулемет "Кедр" и другое оружие.

Распалась ОПГ в 1999 году после того, как ее главаря посадили на длительный срок "за совершение имущественного преступления", сообщили в СК.

Шестерым задержанным уже предъявили обвинение. В отношении еще четырех участников группировки прекратили уголовное преследование в связи с их смертью — трех из них убили в ходе криминальных разборок.