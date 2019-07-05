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РИА Новости

В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е

Вчера, 10:45
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Крыму задержали предполагаемого лидера организованной преступной группы из 1990-х, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, в Москве, Кирове и Чите задержали его сообщников. ОПГ подозревают в девяти убийствах.
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По информации МВД, в начале 90-х годов у главаря была компания, которая занималась перевозками на железной дороге.

"В то же время он занимал высокое положение в преступной среде, а возглавляемая им группировка контролировала один из вокзалов столицы", — рассказала Волк.

По ее словам, он организовал вооруженную группу для расширения криминального влияния в Москве и Чите и для устранения конкурентов. В нее входили пять его знакомых, один из них был "штатным" киллером.
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Следственный комитет также рассказал о деятельности бандитов. Так, по данным ведомства, в 90-х группировка контролировала "большую часть грузоперевозок на нескольких московских вокзалах". Всего в ОПГ участвовали не менее десяти человек.
Роли в ней были четко распределены: кто-то занимался убийствами, кто-то был "завхозом", кто-то скрывал следы преступлений.
По данным следствия, на счету группировки минимум десять убитых: пять человек в Читинской области, остальные — в Москве.
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Бандиты были хорошо вооружены: у них был автомат Калашникова, пистолеты ТТ, Макарова, "Вальтер", пистолет-пулемет "Кедр" и другое оружие.
Распалась ОПГ в 1999 году после того, как ее главаря посадили на длительный срок "за совершение имущественного преступления", сообщили в СК.
Шестерым задержанным уже предъявили обвинение. В отношении еще четырех участников группировки прекратили уголовное преследование в связи с их смертью — трех из них убили в ходе криминальных разборок.
Все уголовные дела в отношении членов ОПГ соединили в одно производство. Им грозят сроки вплоть до пожизненного.
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Следственный комитет РФМВД РФРоссияПроисшествия
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