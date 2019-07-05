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РИА Новости

Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье

Вчера, 10:39
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Министерство обороны России сформировало группировку сил и средств для оказания экстренной помощи населению Иркутской области, пострадавшему в результате паводка, заявил в пятницу начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Для решения этой задачи сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и войск связи Центрального и Восточного военных округов", - сказал он в ходе посвященного вопросам оказания помощи населению Иркутской области совещании в Национальном центре управления обороной РФ.
Герасимов напомнил, что "президент РФ дал поручение привлечь силы и средства Минобороны к ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим".
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По данным Генштаба, в результате поводка в Иркутской области оказались подтопленными более 100 населенных пунктов. Герасимов сообщил, что в ходе совещания о развертывании группировки Минобороны РФ, выполненных и спланированных мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Иркутской области доложит начальник Главного штаба Сухопутных войск, генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
По словам Герасимова, непосредственно из района выполнения задач доклад сделает заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский.
Доклады о составе сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий паводков и выполняемых ими задачах, сделают временно исполняющей обязанности начальника инженерных войск ВС РФ, генерал-майор Константин Смешко и начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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Информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в районе ЧС доложит главный государственный санитарный врач Минобороны РФ, полковник медицинской службы Игорь Азаров.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
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