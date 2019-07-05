Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Министерство обороны России сформировало группировку сил и средств для оказания экстренной помощи населению Иркутской области, пострадавшему в результате паводка, заявил в пятницу начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Для решения этой задачи сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и войск связи Центрального и Восточного военных округов", - сказал он в ходе посвященного вопросам оказания помощи населению Иркутской области совещании в Национальном центре управления обороной РФ.

Герасимов напомнил, что "президент РФ дал поручение привлечь силы и средства Минобороны к ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим".

По данным Генштаба, в результате поводка в Иркутской области оказались подтопленными более 100 населенных пунктов. Герасимов сообщил, что в ходе совещания о развертывании группировки Минобороны РФ, выполненных и спланированных мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Иркутской области доложит начальник Главного штаба Сухопутных войск, генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

По словам Герасимова, непосредственно из района выполнения задач доклад сделает заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский.

Доклады о составе сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий паводков и выполняемых ими задачах, сделают временно исполняющей обязанности начальника инженерных войск ВС РФ, генерал-майор Константин Смешко и начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в районе ЧС доложит главный государственный санитарный врач Минобороны РФ, полковник медицинской службы Игорь Азаров.