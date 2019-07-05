Власти Адыгеи начали работу с куратором от правительства

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе с куратором от правительства РФ, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым обозначили ключевые точки роста экономики региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В Москве состоялась встреча Мурата Кумпилова с куратором Адыгеи от правительства РФ Дмитрием Патрушевым… Основной темой диалога стали вопросы социально-экономического развития региона. Стороны рассмотрели ситуацию в различных отраслях, обозначили существующие проблемы и наметили пути их решения", - говорится в сообщении.

Кумпилов в ходе встречи отметил, что основные макроэкономические показатели Адыгеи на протяжении ряда лет демонстрируют стабильную положительную динамику, об этом свидетельствует темпы роста ВРП и инвестиций в основной капитал. Вместе с тем достигнутые результаты руководство региона считает недостаточными.

"Мы наметили ключевые точки роста для региональной экономики. В первую очередь это промышленность, сельское хозяйство и туризм. Для их развития у нас есть все предпосылки, включающие природно-ресурсный и рекреационный потенциал, удобное географическое положение", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.