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РИА Новости
Республика Адыгея

Власти Адыгеи начали работу с куратором от правительства

Вчера, 10:38
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© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе с куратором от правительства РФ, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым обозначили ключевые точки роста экономики региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В Москве состоялась встреча Мурата Кумпилова с куратором Адыгеи от правительства РФ Дмитрием Патрушевым… Основной темой диалога стали вопросы социально-экономического развития региона. Стороны рассмотрели ситуацию в различных отраслях, обозначили существующие проблемы и наметили пути их решения", - говорится в сообщении.
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Кумпилов в ходе встречи отметил, что основные макроэкономические показатели Адыгеи на протяжении ряда лет демонстрируют стабильную положительную динамику, об этом свидетельствует темпы роста ВРП и инвестиций в основной капитал. Вместе с тем достигнутые результаты руководство региона считает недостаточными.
"Мы наметили ключевые точки роста для региональной экономики. В первую очередь это промышленность, сельское хозяйство и туризм. Для их развития у нас есть все предпосылки, включающие природно-ресурсный и рекреационный потенциал, удобное географическое положение", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
По данным правительства Адыгеи, республиканские власти в течение месяца должны подготовить дорожную карту с перечнем инициатив и мероприятий по стимулированию социально-экономического развития республики.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловДмитрий ПатрушевМоскваРоссияАдыгеяЭкономика
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