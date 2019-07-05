В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Мобильную станцию комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена" развернули инженеры Центрального военного округа для обеспечения питьевой водой жителей подтопленного района в Тулуне Иркутской области, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.

"Технику развернули в районе выполнения специальных задач с целью очистки воды в интересах местных жителей, а также военнослужащих, задействованных в ликвидации последствий стихии. СКО-10 "Гигиена" установлена на базе автомобиля КАМАЗ и способна фильтровать до 10 кубических метров воды в час", – говорится в сообщении.

Отмечается, что станция, состоящая на вооружении инженерных подразделений танковой дивизии ЦВО, была доставлена самолетом Военно-транспортной авиации ВКС России с челябинского аэродрома Шагол. Расчет станции может в короткие сроки сменить место своей дислокации в зависимости от нужд в питьевой воде, уточнили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось что в зону паводка были переброшены автоцистерны АЦПТ для подвоза питьевой воды местному населению, оказавшемуся в зоне паводка.