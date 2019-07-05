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РИА Новости

В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды

Вчера, 10:34
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Мобильную станцию комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена" развернули инженеры Центрального военного округа для обеспечения питьевой водой жителей подтопленного района в Тулуне Иркутской области, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.
"Технику развернули в районе выполнения специальных задач с целью очистки воды в интересах местных жителей, а также военнослужащих, задействованных в ликвидации последствий стихии. СКО-10 "Гигиена" установлена на базе автомобиля КАМАЗ и способна фильтровать до 10 кубических метров воды в час", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что станция, состоящая на вооружении инженерных подразделений танковой дивизии ЦВО, была доставлена самолетом Военно-транспортной авиации ВКС России с челябинского аэродрома Шагол. Расчет станции может в короткие сроки сменить место своей дислокации в зависимости от нужд в питьевой воде, уточнили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось что в зону паводка были переброшены автоцистерны АЦПТ для подвоза питьевой воды местному населению, оказавшемуся в зоне паводка.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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