С-400 отправят в Турцию на следующей неделе, сообщили СМИ

По данным телеканала, специальная техническая команда из России для установки С-400 из девяти человек уже прибыла в республику. В понедельник, как ожидается, приедет вторая группа россиян.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки.