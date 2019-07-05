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РИА Новости

С-400 отправят в Турцию на следующей неделе, сообщили СМИ

Вчера, 10:28
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
АНКАРА, 5 июл - РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в воскресенье начнут загружать в два грузовых самолета и отправят в Турцию на будущей неделе, сообщает турецкий телеканал Haberturk.
Накануне пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что С-400 привезут "в ближайшие дни".
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По данным телеканала, специальная техническая команда из России для установки С-400 из девяти человек уже прибыла в республику. В понедельник, как ожидается, приедет вторая группа россиян.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки.
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