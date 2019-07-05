В Москве потушили пожар на складе с туалетной бумагой

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать пожар на складе с туалетной бумагой и пластмассовыми изделиями на Коровинском шоссе на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о возгорании склада с туалетной бумагой по адресу: Коровинское шоссе, дом 35, строение 4.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.