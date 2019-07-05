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РИА Новости

В Москве потушили пожар на складе с туалетной бумагой

Вчера, 10:25
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать пожар на складе с туалетной бумагой и пластмассовыми изделиями на Коровинском шоссе на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании склада с туалетной бумагой по адресу: Коровинское шоссе, дом 35, строение 4.
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"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 10.11 возгорание удалось ликвидировать. В горящем здании также находились пластмассовые изделия и картонная упаковка.
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