Мэр Тулуна опасается, что учебный год может начаться позже из-за паводка

"Есть, конечно, опасения. Они (школы) не только под водой были. У меня, например, 25 школа, в которой ПВР (пункт временного размещения – ред.) сейчас расположен, и люди до сих пор живут. Она под капитальный ремонт, там уже аукционы прошли, чтобы школу сделать. Даже уже сроки оттягиваются, там уже работы должны идти на полную катушку. Там порядка 30 с лишним миллионов освоить надо", - рассказал РИА Новости мэр.