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РИА Новости

Мэр Тулуна опасается, что учебный год может начаться позже из-за паводка

Вчера, 10:21
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл – РИА Новости, Светлана Задёра. Мэр иркутского города Тулун Юрий Карих опасается, что учебный год может начаться позже из-за последействий паводка.
"Есть, конечно, опасения. Они (школы) не только под водой были. У меня, например, 25 школа, в которой ПВР (пункт временного размещения – ред.) сейчас расположен, и люди до сих пор живут. Она под капитальный ремонт, там уже аукционы прошли, чтобы школу сделать. Даже уже сроки оттягиваются, там уже работы должны идти на полную катушку. Там порядка 30 с лишним миллионов освоить надо", - рассказал РИА Новости мэр.
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
Вчера, 05:48
В Приангарье нашли живыми 24 человека, считавшихся пропавшими без вести
По его словам, подтоплены были два детских садика и две школы.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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