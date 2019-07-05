Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции

"Юра давал концерт в Сочи, у него до этого еще были сильные головные боли, он держался на антибиотиках, болеутоляющих, но тут ему плохо совсем стало. Вызвали врачей, они сказали срочно госпитализировать, Юра отработал концерт и улетел в Москву. Здесь провели обследование, у него нашли воспаление гайморовой пазухи. Вчера сделали операцию", — сказал Разин.