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РИА Новости

Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции

Вчера, 10:23
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© Фото : с официального сайта исполнителяЮрий Шатунов
Юрий Шатунов
© Фото : с официального сайта исполнителя
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов успешно перенес операцию из-за воспаления гайморовой пазухи. Об этом РИА Новости сообщил продюсер группы Андрей Разин.
"Юра давал концерт в Сочи, у него до этого еще были сильные головные боли, он держался на антибиотиках, болеутоляющих, но тут ему плохо совсем стало. Вызвали врачей, они сказали срочно госпитализировать, Юра отработал концерт и улетел в Москву. Здесь провели обследование, у него нашли воспаление гайморовой пазухи. Вчера сделали операцию", — сказал Разин.
Как рассказал РЕН ТВ директор артиста Аркадий Кудряшов, певец чувствовал себя плохо уже довольно давно, однако не хотел отменять концерты. По его словам, операция прошла без осложнений, Шатунов уже пришел в себя и чувствует себя нормально.
"Ласковый май" — советская и российская популярная музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Юрия Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж".
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