Ученые рассказали о потенциале использования "зеленой" энергии в России

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мурманская область, Приморский край и побережье Охотского моря обладают самым высоким потенциалом волновой энергии в России, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник кафедры океанологии географического факультета МГУ, кандидат физико-математических наук Станислав Мысленков.

"В России прямо сейчас имеет смысл ставить волновые генераторы на побережье Мурманской области, Приморского края, на побережье Охотского моря", - сказал Мысленков. По его словам, в этих регионах на больших площадях отсутствует центральное электроснабжение, поэтому многие объекты используют мазут и дизельное топливо. "Доставка топлива в удаленные районы - это дорого. Здесь возобновляемая энергия становится востребованной", - добавил Мысленков.

Выяснить это помогла новая разработка российских географов, опубликованная накануне – веб-атлас волновой энергии морей, в котором собраны уникальные данные об энергетическом потенциале ветра и волн, полученные в результате численного моделирования на основе оригинальных методик. По результатам проекта, разработка которого ведётся с 2017 года, учёным уже удалось выяснить пространственное распределение и обеспеченности энергией ветра и волн побережий Черного, Каспийского, Балтийского, Баренцева, Карского и Охотского морей. Зная КПД используемых установок, на основе карт атласа можно будет выбрать место для установки генератора, подсчитать, на какую мощность можно рассчитывать, в какие месяцы энергии будет недостаточно и другое.

По словам Мысленкова, потенциал использования солнечной и ветровой, "зеленой" энергии в России довольно высок. Количественно (на квадратный метр) такой энергии в стране не везде очень много, зато нет недостатка в свободной земле, необходимой для установки ветрогенераторов и солнечных панелей. Есть и препятствия - большие расстояния и связанность электросетей разных регионов, но учёные уверены - при грамотном планировании эти факторы можно преодолеть.

"Шансы перехода на "зеленую" энергию у нас, безусловно, есть. Но, скорее всего, – лишь когда закончатся нефть и газ, тут вопрос рентабельности. Пока у нас дешевый газ - солнечная и ветровая энергия нерентабельны", - отметил Мысленков.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что запасы нефти и газа в России очень долго не закончатся, после легко доступных запасов в разработку войдут трудно извлекаемые запасы нефти и газа и сланцевые ресурсы.

Как отметил Мысленков, энергия волн обладает большим потенциалом, чем солнечная и ветровая энергетика. Однако генераторы для ее получения стоят в 3-5 раз дороже, чем ветровые, а на рынке в основном представлены компании, которые пока только тестируют свою продукцию.