Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T10:19Z
https://ria.ru/20190705/1556230066.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Ученые рассказали о потенциале использования "зеленой" энергии в России

Вчера, 10:19
399
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мурманская область, Приморский край и побережье Охотского моря обладают самым высоким потенциалом волновой энергии в России, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник кафедры океанологии географического факультета МГУ, кандидат физико-математических наук Станислав Мысленков.
"В России прямо сейчас имеет смысл ставить волновые генераторы на побережье Мурманской области, Приморского края, на побережье Охотского моря", - сказал Мысленков. По его словам, в этих регионах на больших площадях отсутствует центральное электроснабжение, поэтому многие объекты используют мазут и дизельное топливо. "Доставка топлива в удаленные районы - это дорого. Здесь возобновляемая энергия становится востребованной", - добавил Мысленков.
Эксперементальный парк ветряной энергии Сотовенто (Галисия)
24 марта, 10:29
Эксперт назвал самые успешные источники возобновляемой энергии
Выяснить это помогла новая разработка российских географов, опубликованная накануне – веб-атлас волновой энергии морей, в котором собраны уникальные данные об энергетическом потенциале ветра и волн, полученные в результате численного моделирования на основе оригинальных методик. По результатам проекта, разработка которого ведётся с 2017 года, учёным уже удалось выяснить пространственное распределение и обеспеченности энергией ветра и волн побережий Черного, Каспийского, Балтийского, Баренцева, Карского и Охотского морей. Зная КПД используемых установок, на основе карт атласа можно будет выбрать место для установки генератора, подсчитать, на какую мощность можно рассчитывать, в какие месяцы энергии будет недостаточно и другое.
По словам Мысленкова, потенциал использования солнечной и ветровой, "зеленой" энергии в России довольно высок. Количественно (на квадратный метр) такой энергии в стране не везде очень много, зато нет недостатка в свободной земле, необходимой для установки ветрогенераторов и солнечных панелей. Есть и препятствия - большие расстояния и связанность электросетей разных регионов, но учёные уверены - при грамотном планировании эти факторы можно преодолеть.
Солнечная электростанция во Львовской области
26 февраля, 03:05
Эксперт рассказал, когда мир может перейти на возобновляемую энергию
"Шансы перехода на "зеленую" энергию у нас, безусловно, есть. Но, скорее всего, – лишь когда закончатся нефть и газ, тут вопрос рентабельности. Пока у нас дешевый газ - солнечная и ветровая энергия нерентабельны", - отметил Мысленков.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что запасы нефти и газа в России очень долго не закончатся, после легко доступных запасов в разработку войдут трудно извлекаемые запасы нефти и газа и сланцевые ресурсы.
Генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай. Архивное фото
24 марта, 03:18
Глава МИРЭС: переход на возобновляемые источники энергии займет десятки лет
Как отметил Мысленков, энергия волн обладает большим потенциалом, чем солнечная и ветровая энергетика. Однако генераторы для ее получения стоят в 3-5 раз дороже, чем ветровые, а на рынке в основном представлены компании, которые пока только тестируют свою продукцию.
Также существуют проблемы с накоплением и транспортировкой. "Но с учётом того, что у нас используется атомная энергия - при необходимости можно отладить и работу с волновой энергией, эффективно и безопасно. За этим - будущее", - уверен учёный.
801010
Обсудить 4
РоссияРИА Наука
Рекомендуем
Карта лесов Земли, подготовленная швейцарскими климатологами
Ученые нашли неожиданно простой способ затормозить глобальное потепление
РИА
Новости
Группа "Роскосмоса" вылетела на поиски отделяющихся частей "Союза-2.1б"
Клетки пациента, больного муковисцидозом
"Это мой единственный шанс". Ученый разрабатывает препарат от своей болезни
Научный центр Минобороны Великобритании в Портон-Дауне
СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
Лента
новостей
Российский молекулярный биолог Денис Ребриков
Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин вспомнил итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима
Самолет Су-27
Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев потребовал устранить недоработки по транспортной безопасности ДФО
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Президент Украины Владимир Зеленский
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
КамАЗ
Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"
Клайпедский морской порт
В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный. 5 июля 2019
Спутник "Метеор-М" выведен на рабочую орбиту
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
С-400 отправят в Турцию на следующей неделе, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния