В реабилитационный центр Ингушетии отправили детей опекунов избитой девочки

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Опекуны избитой в Ингушетии семилетней девочки имеют своих двоих детей, они переданы в реабилитационный центр, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. Решается вопрос о транспортировке девочки специальным бортом МЧС в Москву.