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РИА Новости

В реабилитационный центр Ингушетии отправили детей опекунов избитой девочки

Вчера, 10:19
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Опекуны избитой в Ингушетии семилетней девочки имеют своих двоих детей, они переданы в реабилитационный центр, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. Решается вопрос о транспортировке девочки специальным бортом МЧС в Москву.
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"Опекавшая девочку женщина – ее тетя, у нее супруг – сотрудник полиции. У них двое своих детей. Вчера мы перевели их в реабилитационный центр, так как они могли получить психологические травмы", - сказала Чахкиева.
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