Уровень реки Ия, затопившей Тулун, упал ниже критических отметок

Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. . Архивное фото

Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка.

ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, опустился почти на метр ниже критической отметки, сообщается на сайте администрации Тулуна.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. В четверг на 14.00 (09.00 мск) он составлял 643 сантиметра, в то время как критическим является уровень в семь метров.

"Уровень воды в реке Ия на 08.00 (03.00 мск) часов 5 июля составил 613 сантиметров", - говорится в сообщении.

Подъем воды в реке Ия начался 28 июня, за сутки ее уровень вырос более чем на 5 метров - до 13,3 метра и к полудню 29 июня достиг максимума в 13,8 метра.