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РИА Новости

Уровень реки Ия, затопившей Тулун, упал ниже критических отметок

Вчера, 09:59
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖитель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка.
Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. . Архивное фото
ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, опустился почти на метр ниже критической отметки, сообщается на сайте администрации Тулуна.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. В четверг на 14.00 (09.00 мск) он составлял 643 сантиметра, в то время как критическим является уровень в семь метров.
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"Уровень воды в реке Ия на 08.00 (03.00 мск) часов 5 июля составил 613 сантиметров", - говорится в сообщении.
Подъем воды в реке Ия начался 28 июня, за сутки ее уровень вырос более чем на 5 метров - до 13,3 метра и к полудню 29 июня достиг максимума в 13,8 метра.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным ГУ МЧС по региону, в результате паводка погиб 21 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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