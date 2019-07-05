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РИА Новости

Девочке, пострадавшей при стрельбе на Урале, оказали медицинскую помощь

Вчера, 09:56
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, оказали медицинскую помощь, она отпущена домой, сообщает в пятницу городское УМВД.
Ранее ведомство сообщало, что несовершеннолетняя девушка пострадала в результате конфликта в Екатеринбурге, по факту инцидента полиция проводит проверку. В пресс-службе отмечали, что, по предварительной информации, выстрел произошел по неосторожности.
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"Все участники инцидента оперативно установлены и опрошены сотрудниками полиции. Несовершеннолетний 2004 года рождения, причастный к причинению телесных повреждений девочке, пояснил, что не хотел нанести травму пострадавшей и сделал это случайно. После оказания медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой, госпитализация ей не потребовалась", - говорится в сообщении.
Мать девочки обратилась в полицию с заявлением о привлечении подростка, виновного в происшествии, к ответственности. В настоящее время девочка направлена на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления степени вреда здоровью. Материалы в отношении виновника инцидента будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, уточняет УМВД.
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