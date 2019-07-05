Девочке, пострадавшей при стрельбе на Урале, оказали медицинскую помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, оказали медицинскую помощь, она отпущена домой, сообщает в пятницу городское УМВД.

Ранее ведомство сообщало, что несовершеннолетняя девушка пострадала в результате конфликта в Екатеринбурге, по факту инцидента полиция проводит проверку. В пресс-службе отмечали, что, по предварительной информации, выстрел произошел по неосторожности.

"Все участники инцидента оперативно установлены и опрошены сотрудниками полиции. Несовершеннолетний 2004 года рождения, причастный к причинению телесных повреждений девочке, пояснил, что не хотел нанести травму пострадавшей и сделал это случайно. После оказания медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой, госпитализация ей не потребовалась", - говорится в сообщении.