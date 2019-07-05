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РИА Новости

Из колонии в Красноярском крае сбежал осужденный

Вчера, 09:53
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КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Осужденный сбежал из колонии в Нижнеингашском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.
"В Красноярском крае сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения осужденного Рябцева Тимофея Викторовича, 1988 года рождения. По информации ГУФСИН 4 июля злоумышленник совершил побег из колонии поселения Нижнеингашского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что он отбывал наказание за кражу. Сбежавший был неоднократно осужден за кражи и мошенничества. Известно, что он легко входит в доверие, одна из характерных примет осужденного – высокий рост – 195 сантиметров; также имеются татуировки на кистях рук, на левом предплечье и шрамы от порезов на левой руке, отметили в ведомстве.
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