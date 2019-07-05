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РИА Новости

В Екатеринбурге пожилая женщина угрожала взорвать жилой дом

Вчера, 09:01
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Жительница района Южного автовокзала в Екатеринбурге угрожала взорвать жилой дом, полиция ведет проверку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что утром в пятницу в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил сигнал о том, что неизвестный угрожает взорвать дом по адресу 8 Марта, 142.
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Как сообщил Горелых, на место выезжали представители МВД и экстренных служб, по итогам проведенной проверки выяснилось, что угроза исходила от местной жительницы.
"Личность автора криминального послания сыщики оперативно установили – это местная жительница преклонного возраста. Она хорошо известна силовикам, так как с ее "шутками" приходилось сталкиваться и ранее. Дама имеет определенные проблемы со здоровьем. В реальности жильцам дома и самому зданию ничего не угрожало", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по итогам проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение.
"Безопасность людей всегда была, есть и будет приоритетом в работе МВД, поэтому таким сигналам всегда уделяется повышенное внимание, даже тогда, когда очевидно, что звонит человек с неадекватным поведением, как в данном случае", – отметил он.
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